Basket A2/M, Nardò crolla a Cremona: ko pesante in chiave salvezza

Serata da dimenticare per HDL Nardò Basket, che dopo l’impresa di Forlì incappa in una pesante sconfitta per 98-73 sul parquet della Juvi Ferraroni Cremona. Un passo indietro netto per i granata, irriconoscibili per atteggiamento ed energia in una sfida cruciale per la corsa salvezza. Difesa fragile, scarsa precisione al tiro (4/23 da tre) e nervosismo hanno segnato un match mai realmente in discussione.

La partita

L’avvio è equilibrato, con Stewart Jr. subito protagonista per Nardò (10 punti nei primi minuti), ma Cremona appare più incisiva al tiro e prende il primo vantaggio significativo (16-10). Gli ospiti provano a restare in partita, ma la Juvi macina gioco con una circolazione fluida e una difesa solida. Il primo quarto si chiude con un eloquente 28-16.

Nel secondo periodo la situazione peggiora: Cremona continua a dominare, mentre Nardò sbaglia troppo e fatica a costruire gioco. Gli avversari capitalizzano ogni errore, mentre il Toro si spegne progressivamente. Il divario si amplia e all’intervallo il punteggio recita 54-34.

Tentativo di reazione e crollo finale

La ripresa si apre con una tripla di Stewart Jr., che prova a dare una scossa. Nardò risale fino al -13 (56-43) con un canestro in contropiede dello stesso Stewart Jr., ma la rimonta si spegne presto. Pagani protesta dopo un fallo in attacco, arriva un tecnico alla panchina granata e Cremona ne approfitta per riallungare. La Juvi riprende il controllo e chiude il terzo quarto avanti 78-60.

Gli ultimi dieci minuti sono un monologo dei padroni di casa, con Nardò ormai scarico e incapace di reagire. Il nervosismo cresce, certificato dal tecnico a Iannuzzi per proteste con il pubblico. La squadra di Mecacci non riesce a trovare il giusto approccio mentale e il match si chiude con un pesante -25 (98-73), lasciando interrogativi sul percorso futuro.

Un KO da assorbire in fretta

Questa sconfitta brucia, non solo per il punteggio ma soprattutto per l’atteggiamento visto in campo. Dopo la grande prova di Forlì, la squadra è apparsa spenta e priva di intensità. Sarà fondamentale ritrovare subito concentrazione e compattezza per le prossime sfide, decisive nella lotta per la permanenza in A2.

