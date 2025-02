Basket A2/M, Nardò cade a Rieti: le assenze pesano ancora

HDL Nardò Basket esce sconfitta dal campo della Real Sebastiani Rieti (87-74), pagando ancora una volta le numerose assenze. Non bastano il ritorno di Russ Smith, autore di 27 punti, e la buona prova di Donadio (13 punti) per evitare la sconfitta contro una squadra solida, terza in classifica e alla sesta vittoria consecutiva.

LA PARTITA – Coach Mecacci, privo di Woodson, Giuri, Iannuzzi e con Nikolic solo a referto, schiera un quintetto obbligato: Zugno, Smith, Mouaha, Stewart Jr. e Pagani. Rieti parte forte con un 9-0 che costringe subito Nardò al time-out. Gli ospiti provano a reagire con Smith e Pagani, ma la maggiore fisicità dei laziali si fa sentire. Alla fine del primo quarto è 23-14 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo, Nardò alza l’intensità. Smith trascina i suoi con 18 punti all’intervallo, e i granata rientrano fino al -1 (38-37). Ma Rieti colpisce con precisione dall’arco e chiude il primo tempo avanti 46-41.

Il terzo quarto si rivela ancora una volta il tallone d’Achille del Toro: i laziali aprono con un parziale di 7-0 e allungano fino al +17. Nardò fatica a contenere Monaldi, Sarto e Piunti e chiude il periodo sotto 71-56.

Nell’ultima frazione, gli ospiti provano una reazione con un parziale di 9-0 (73-65), ma Piccin spegne le speranze granata con una tripla decisiva. Nonostante la buona volontà, la stanchezza e le rotazioni limitate pesano nel finale, con Rieti che allunga fino all’87-74 definitivo.

SGUARDO AL FUTURO – Un altro viaggio a vuoto per Nardò, che ora avrà tempo per ricaricare le energie. Il prossimo impegno sarà il 26 febbraio, con la speranza di recuperare qualche elemento fondamentale.

