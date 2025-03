Basket A2/M, Nardò-Brindisi: Bucchi “Derby duro”, Castellitto “Abbiamo fame”

Il secondo derby stagionale tra Hdl Nardò Basket e Valtur Brindisi sarà il piatto forte del 32° turno di Serie A2, con due squadre che lottano per obiettivi diversi, ma con la stessa intensità.

Coach Piero Bucchi carica i suoi

“Un derby è sempre una partita particolare che sfugge a tutti i pronostici. La squadra vuole tornare alla vittoria e farà di tutto per regalare questa gioia ai nostri tifosi, che saranno presenti come sempre numerosi e calorosi. Lotteremo e combatteremo tutti uniti, ci sono in palio due punti importanti. Sarà un match molto duro, dovremo essere bravi ad approcciarlo nel modo corretto e limare tutti i dettagli fondamentali”.

Castellitto: “Abbiamo fame”

Dall’altra parte, il vice di coach Mecacci, Gabriele Castellitto, riconosce la forza di Brindisi ma punta sul riscatto granata: “Giocheremo una partita speciale. Il derby è sempre imprevedibile, con un alto tasso emotivo che non permette di fare pronostici. Brindisi è una squadra solida, che negli ultimi mesi ha recuperato terreno e sta lottando per agganciare il treno playoff. Hanno cambiato Allen con Brown, giocatore che conosciamo bene. Calzavara, Ogden e Laquintana sono l’asse portante della squadra di Bucchi, con Radonijc, Del Cadia, Arletti e Fantoma pronti a dare sempre un contributo. Abbiamo fame e voglia di riscatto dopo la prova inconsistente di Cremona, dove sicuramente abbiamo fatto un passo indietro. Però, intendiamo dimostrare che non siamo quelli di domenica e non c’è partita migliore di questa. In più, per la prima volta avremo la squadra al completo. È il momento di stringerci, compattarci e tornare a vincere”.

Iannuzzi: “Ci manca ancora continuità”

A guidare i granata sarà ancora Antonio Iannuzzi, ex di turno, brindisino doc e leader in campo: “Il derby è una partita importante, che si giocherà davanti a una gran cornice di pubblico e che i tifosi sentono in maniera particolare. Siamo sereni e carichi, facciamo tante cose buone, ma ci manca ancora la continuità di rendimento. Sto cercando di recuperare minuti ed energia dopo l’infortunio. Non sono al 100%, ma a buon punto. È chiaro che posso fare molto di più”.

Palla a due alle 18, Pala San Giuseppe di Lecce tutto esaurito

La sfida si giocherà domenica 9 marzo alle ore 18 al Pala San Giuseppe di Lecce, con il tutto esaurito già registrato in prevendita. Gli arbitri designati sono Nicholas Pellicani, Marco Marzulli e Matteo Roiaz. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati. Un derby che si preannuncia spettacolare, tra voglia di riscatto e caccia ai playoff.

