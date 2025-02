Basket A2/M, Nardò a Rieti tra emergenza e speranza

Sfida ad alta intensità per l’HDL Nardò Basket, atteso domani al Palasojourner di Rieti per affrontare una Real Sebastiani in gran forma. La squadra laziale, attuale terza forza del campionato di Serie A2, arriva da cinque vittorie consecutive contro avversari di livello come Cantù, Cividale, Cento, Torino e Livorno. Il suo marchio di fabbrica è la solidità difensiva, unita a una grande circolazione di palla in attacco.

Nardò si presenta all’appuntamento in piena emergenza: Nikolic, Woodson, Giuri e Iannuzzi sono ancora indisponibili, privando coach Mecacci di ben quattro quinti del quintetto titolare. Una situazione difficile, ma con una nota di speranza: domani tornerà in campo Russ Smith, il talentuoso playmaker newyorkese, a sette mesi dalla sua ultima apparizione in maglia granata. Il suo rientro rappresenta una risorsa preziosa per una squadra che la scorsa domenica ha affrontato Milano con soli sei uomini a disposizione.

L’assistant coach Gabriele Castellitto ha presentato così la sfida: “Rieti è una squadra molto forte, che fa della difesa il proprio punto di forza. Dopo l’infortunio di Harris, ci aspettiamo che i giocatori di coach Rossi aumentino l’intensità per sopperire alla sua assenza. Noi siamo ancora lontani dall’essere al completo, ma il ritorno di Smith ci darà un’arma in più per provare a mettere Rieti in difficoltà e bissare la vittoria dell’andata”.

Anche Lazar Nikolic, ancora out ma sulla via del recupero, ha sottolineato la difficoltà dell’impegno: “Rieti in casa gioca con ancora più pressione, sarà una battaglia. Stiamo migliorando in fluidità e difesa, ma possiamo crescere ancora”.

Dopo la sfida di domani, per Nardò inizierà un tour de force in trasferta: Forlì il 26 febbraio e Cremona il 2 marzo, prima di rientrare in casa solo il 15 marzo contro Vigevano. Una programmazione resa necessaria dagli impegni delle Nazionali, che però potrebbe favorire il recupero di qualche infortunato.

Il match tra Real Sebastiani Rieti e HDL Nardò si giocherà sabato 15 febbraio, alle 21, con diretta streaming su LNP Pass e radiocronaca su Radio Centrale. Gli arbitri dell’incontro saranno Alessandro Costa (Livorno), Luca Attard (Priolo Gargallo) e Vito Castellano (Legnano).

