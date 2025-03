Basket A2/M, Nardò: a Cremona il primo spareggio salvezza

Domenica 2 marzo alle 18:00, l’HDL Nardò Basket scenderà in campo al PalaRadi di Cremona per affrontare la Juvi Ferraroni Cremona 1952 in un match che ha il sapore di un vero e proprio spareggio salvezza. Con sette squadre in lotta per evitare la retrocessione in Serie B, ogni punto è fondamentale e la sfida con i lombardi rappresenta un passaggio cruciale per i granata, reduci dalla fondamentale vittoria in trasferta contro Forlì.

Cremona in difficoltà, ma da non sottovalutare

Attualmente, la Juvi Cremona si trova a quota 20 punti, frutto di 10 vittorie e 18 sconfitte. Dopo un avvio di stagione promettente, la squadra di coach Luca Bechi ha rallentato il passo ed è reduce da tre sconfitte consecutive, due delle quali subite in casa contro Verona e Milano.

A complicare ulteriormente la situazione degli oroamaranto è il “caso” legato a Ivan Almeida, la guardia di Capo Verde con cittadinanza portoghese, arrivata a gennaio da Brindisi per sostituire Isiah Brown. Almeida è stato escluso dal match con Milano per scelta tecnica, con Bechi che ha parlato di “rispetto per la maglia” e “impegno nel progetto”. Non è chiaro se la questione rientrerà prima della partita contro Nardò.

Nonostante le difficoltà, la Juvi Cremona resta una squadra pericolosa, capace di giocare con grande intensità. Il miglior realizzatore è il dominicano Eddy Polanco, che viaggia a una media di 16 punti a partita, mentre sotto canestro si alternano Simone Barbante e Alessandro Morgillo. Tra gli altri giocatori da tenere d’occhio, spiccano Federico Massone, Gianmarco Bertetti e Andrea La Torre, ex di giornata, avendo vestito la maglia di Nardò per tre stagioni, di cui l’ultima da capitano.

Il punto in casa Nardò: fiducia ritrovata dopo Forlì

Dopo il colpo esterno contro Forlì, il morale in casa granata è alto. Il rientro di Nikolic e Iannuzzi ha dato maggiore solidità alla squadra, consentendo a coach Mecacci di ampliare le rotazioni. Anche Giordano Pagani, protagonista nell’ultima sfida, sarà regolarmente a disposizione, mentre Giuri rimane in forte dubbio e Woodson è ancora indisponibile.

Alla vigilia del match, l’assistant coach Gabriele Castellitto ha analizzato l’avversario:

“Cremona ha cambiato molto rispetto al girone d’andata. Ha aggiunto Almeida, che porta grande fisicità, e può contare su giocatori importanti come Morgillo, Barbante e Giombini. Hanno perso Tortù per infortunio, ma continuano a lottare fino all’ultimo possesso. Polanco è il loro principale terminale offensivo, mentre Massone e Bertetti sanno costruire gioco. Noi arriviamo da una partita importante a Forlì, che ci ha dato fiducia. Stiamo lavorando bene e finalmente l’infermeria si sta svuotando. Vogliamo tornare da Cremona con un’altra vittoria”.

Il precedente dell’andata: rivincita granata?

Nella gara d’andata, alla terza giornata di campionato, Cremona espugnò Lecce con un netto 72-97, approfittando dei limiti di una Nardò Basket ancora in fase di rodaggio. Dopo un primo tempo equilibrato, i lombardi dilagarono nel terzo quarto, infliggendo ai granata una delle sconfitte più pesanti della stagione. Da allora, entrambe le squadre sono cambiate e per il Toro questa sfida rappresenta un’occasione di riscatto fondamentale.

Juvi Cremona – HDL Nardò: info e diretta streaming

La sfida tra Juvi Ferraroni Cremona 1952 e HDL Nardò Basket si giocherà domenica 2 marzo alle ore 18:00 al PalaRadi di Cremona.

Gli arbitri designati per il match: Mattia Eugenio Martellosio (Milano). Alberto Morassutti (Gradisca d’Isonzo – Gorizia). Pasquale Pecorella (Trani – BAT).

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author