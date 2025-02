Basket A2/M, Livorno-Brindisi: sfida ad alta tensione in diretta su RaiSport

La ventottesima giornata del campionato di Serie A2 si chiude con un posticipo serale di grande interesse: mercoledì 19 febbraio, alle ore 21:00, la Libertas Livorno ospiterà la Valtur Brindisi in un match trasmesso in diretta su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e sulla piattaforma Rai Play.

Le due squadre arrivano alla sfida con stati di forma opposti. Brindisi è reduce da cinque vittorie consecutive e punta a proseguire la sua striscia positiva, mentre Livorno attraversa un momento difficile con tre sconfitte di fila e sette negli ultimi nove incontri.

Nella gara di andata, disputata il 5 gennaio al PalaPentassuglia, la Valtur Brindisi si impose 80-75 al termine di un confronto equilibrato, deciso negli ultimi cinque minuti grazie a un parziale di 15-2. Protagonista assoluto di quella partita fu Allen, autore di 34 punti con ottime percentuali al tiro.

Alla vigilia del match, coach Piero Bucchi ha sottolineato le difficoltà dell’incontro: “Sarà una gara complicata su un campo caldo, dove Livorno sa esaltarsi. Arriviamo con grande fiducia dopo cinque successi consecutivi, segno della nostra crescita. Abbiamo qualche acciacco fisico, ma sarà fondamentale recuperare energie per farci trovare pronti”.

Tra i protagonisti più attesi c’è l’ex della sfida Adrian Banks, miglior marcatore della storia della New Basket Brindisi.

Oltre alla diretta TV e streaming su Rai Play, la partita sarà visibile via satellite su Rai Italia per il pubblico internazionale e sarà trasmessa in radiocronaca su Radio Ciccio Riccio, media partner della Valtur Brindisi.

