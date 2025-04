Basket A2/M, Gentile e Amato scatenati: Brindisi annichilita dall’Urania

La Valtur Brindisi chiude la stagione regolare con una pesante sconfitta con l’Urania Milano, venendo travolta per 83-66 in una gara in cui ha faticato fin dalle prime battute. Nonostante fosse ancora teoricamente in corsa per il decimo posto, la squadra guidata da coach Bucchi non è mai riuscita a reagire, accumulando un passivo che ha toccato anche i 30 punti.

A trascinare i padroni di casa sono stati un ispirato Alessandro Gentile, autore di 20 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, e Amato, devastante con 23 punti e sette triple a segno. Per la NBB, incapace di trovare contromisure efficaci, la serata si è trasformata in un lungo inseguimento senza risultati concreti.

Ora l’attenzione della formazione brindisina si sposta sui play-in. Mercoledì 30 aprile, la squadra sarà infatti impegnata ad Avellino nella prima, e si spera non unica, sfida della post-season.

