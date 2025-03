Basket A2/M, è derby: Nardò cerca punti salvezza, Brindisi sogna i playoff

(di Francesco Guadalupi) A nove giornate dal termine della regular season in serie A2 di basket, alle 18.00 di domenica 9 marzo va in scena il derby pugliese con la sfida tra HDL Nardò e Valtur Brindisi.

Situazione di classifica differente tra le due formazioni, con i biancoazzurri che si trovano in zona play in e sperano in un posto diretto nei play off, i neretini invece occupano il penultimo posto e vogliono uscire quanto prima dalla zona calda.

Dopo il cambio di allenatore, con la separazione da Luca Dal Monte e l’arrivo di Matteo Mecacci, non sono cambiate moltissimo le cose in casa Nardò. Anche gli infortuni hanno condizionato, e non poco, l’andamento della squadra del presidente Tommaso Greco. Lo stop di Avery Woodson e l’ingaggio a tempo di Russ Smith ha mantenuto alta la qualità nel gioco e soprattutto in termine di punti.

Per la sfida con la Valtur coach Mecacci può contare sul roster al completo, compreso il rientrante Marco Giuri, brindisino doc, uomo esperto di questa categoria. Oltre a Smith, nel quintetto granata merita una certa attenzione Wayne Stewart, doppia cifra nelle mani, quasi 15 punti di media per gara e ottimo feeling col ferro.

Numeri interessanti anche per la guardia Aristide Mouaha, non uno altissimo, supera di poco il metro e 90, ma con un atletismo importante soprattutto in fase difensiva. Centro titolare è Antonio Iannuzzi, 24 presenze tra il 2018 ed il 2020 con la New Basket, un pivot di ruolo che sa muoversi bene nell’area colorata garantendo ribaltamenti per tiri aperti degli esterni, e se ha spazio prova la conclusione dalla media. Solitamente partono dalla panchina Zugno, Donadio ed Ebeling, giocatori che non hanno tanti punti nelle mani, ma garantiscono rotazioni lunghe a Matteo Mecacci.

In casa New Basket Brindisi ancora squadra corta per coach Bucchi che dovrà inventare più soluzioni tattiche alternando spesso i quintetti e adattando i vari Arletti, Fantoma e Ogden fuori ruolo. Nel palasport San Giuseppe da Copertino previsto il tutto esaurito con circa duecento tifosi brindisini che raggiungeranno l’impianto di Lecce. Palla a due ore 18.00, arbitri Nicholas Pellicani, Marco Marzulli e Matteo Roiaz.

Nella partita di andata al PalaPentassuglia disputata il 27 ottobre 2024, HDL Nardò conquistò la vittoria con il punteggio di 63-76. Un match in cui la Valtur si spense in un secondo tempo da 25 punti con 3/16 al tiro dalla distanza, permettendo agli ospiti di volare sulle ali dell’entusiasmo e aggiudicarsi meritatamente la contesa in palio. Cinque uomini in doppia cifra per la squadra di coach Dalmonte, capace di azzannare la partita nel momento clou, mentre dal lato brindisino non bastò la migliore prestazione di Laquintana da 15 punti a referto.

