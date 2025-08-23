Basket A2/M, Crifo Ruvo: test incoraggiante con la Valtur Brindisi

Primo test stagionale per la Crifo Ruvo, che ha affrontato a porte chiuse la Valtur Brindisi in un allenamento congiunto utile per valutare condizione e prime intese di gruppo. Il match, disputato con punteggio azzerato a ogni quarto e falli e timeout illimitati, ha offerto spunti interessanti a coach Stefano Rajola.

La partita si è aperta nel segno di Brindisi, più brillante e precisa in avvio (26-15). Ruvo ha reagito nel secondo periodo con la tripla di capitan Musso e i canestri di Jerkovic, chiudendo avanti (12-15). Il momento migliore è arrivato nel terzo quarto, quando Laquintana ha preso in mano il ritmo, ben supportato da Nikolic e dalla solidità di Borra, firmando un parziale convincente (16-25). Nel finale, complice la stanchezza dei primi carichi di lavoro, Brindisi ha trovato più lucidità imponendosi 18-13.

Nonostante il risultato, Ruvo ha mostrato difesa attenta, buone trame offensive e grande grinta. Da segnalare anche l’esordio dei giovanissimi Granieri e Di Zanni. Un primo test che conferma la bontà del lavoro in corso e lascia intravedere margini di crescita importanti in vista della nuova stagione.

