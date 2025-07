Basket A2/M, calendario: Valtur Brindisi, subito derby con Ruvo

Ufficializzata la prima giornata della stagione 2025/26: mercoledì 30 luglio sarà reso noto l’intero percorso del campionato

La Valtur Brindisi comincerà in trasferta il lungo percorso di fase regolare (38 giornate) nella Serie A2 di basket. Domenica 21 settembre, la squadra di coach Piero Bucchi sarà ospite della neo promossa Ruvo di Puglia.

Nel primo pomeriggio di martedì 29 luglio, la Lega Nazionale Pallacanestro, d’intesa con Federbasket, ha pubblicato il programma della prima giornata, mentre mercoledì 30 luglio, a mezzogiorno, sarà reso noto il calendario completo del campionato.

C’è grande attesa tra i tifosi biancoazzurri: dopo la complicata stagione scorsa sperano di vedere all’opera una squadra molto competitiva, come del resto le scelte di mercato autorizzano a pensare. Il programma pre season prevede una serie di test amichevoli che si concluderanno sabato 13 settembre, nell’impianto di contrada Masseriola, col tradizionale Memorial «Elio Pentassuglia» che prevede una partita secca col Basket Avellino di coach Maurizio Buscaglia. Il giorno prima (venerdì 12 settembre) presentazione ufficiale dei quadri tecnici e societari con un evento che si terrà ai piedi della Scalinata Virgilio.

Serie A2/M, le squadre partecipanti

Avellino, Bergamo, Fortitudo Bologna, Valtur Brindisi, Cento, Cividale del Friuli, Cremona, Forlì, Libertas Livorno, Mestre, Urania Milano, Pesaro, Pistoia Rieti, Rimini, Roseto, Ruvo di Puglia, Scafati, Torino, Verona.

Serie A2/M: date, formula ed eventi della stagione 2025/26

La Serie A2 Old Wild West 2025/2026 prende forma con il calendario ufficiale e la definizione della formula che regolerà il campionato. La Fase di Qualificazione inizierà domenica 21 settembre 2025 e si concluderà domenica 26 aprile 2026, con gare di andata e ritorno per un totale di 38 giornate. Ventidue le squadre al via, organizzate in un girone unico.

Le date principali della stagione regolare

L’ultima giornata del girone di andata è in programma per domenica 28 dicembre, mentre la chiusura della stagione regolare avverrà domenica 26 aprile. Sono previsti sei turni infrasettimanali, tutti in programma di mercoledì:

Ottobre: 8 e 29

Novembre: 12 e 26

Gennaio: 21

Febbraio: 11

Marzo: 25

Aprile: 8

La stagione prevede anche due soste

Domenica 1° marzo per la finestra FIBA riservata alle Nazionali

Domenica 15 marzo per le Final Four di Coppa Italia LNP

Promozioni e retrocessioni

La squadra prima classificata al termine della regular season sarà promossa direttamente in Serie A per la stagione 2026/27.

Le squadre classificate

dal 2° al 7° posto accederanno direttamente ai Playoff

dall’8° al 13° posto disputeranno il Play-In

al 14° e 15° posto saranno confermate in Serie A2 per la stagione successiva

dal 16° al 19° posto disputeranno i Playout

la 20ª classificata retrocederà direttamente in Serie B Nazionale

Play-In

Le squadre dall’8° al 13° posto si affronteranno secondo questo schema:

Primo turno (30 aprile) Gara A: 10^ vs 13^ Gara B: 11^ vs 12^

Secondo turno (3 maggio) Gara C: 8^ vs vincente Gara B (determina l’8ª nei Playoff) Gara D: 9^ vs vincente Gara A (determina la 9ª nei Playoff)



Playoff

Accederanno ai Playoff le sei squadre già qualificate (dal 2° al 7° posto) e le due vincenti del Play-In. Tutte le serie si disputeranno al meglio delle cinque partite (casa-casa-fuori-fuori-casa). La squadra vincente della Finale Playoff sarà promossa in Serie A.

Quarti di finale: 8, 10, 13, 15, 18 maggio

Semifinali: 21, 23, 26, 28, 31 maggio

Finale: 8, 10, 13, 15, 18 giugno

Playout

Le squadre dal 16° al 19° posto si affronteranno in due serie, al meglio delle cinque partite:

Serie A: 16^ vs 19^

Serie B: 17^ vs 18^

Le due squadre perdenti retrocederanno in Serie B Nazionale per la stagione 2026/27. Le gare si disputeranno il 10, 12, 15, 17 e 20 maggio.

Eventi LNP

Supercoppa LNP (Final Four): sabato 13 e domenica 14 settembre 2025

Coppa Italia LNP (Final Four): venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026

