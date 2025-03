Basket A2/M, Brindisi sorprende Cantù: vittoria da applausi

(Di Francesco Guadalupi) Prova di carattere della Valtur Brindisi che si impone sull’Acqua San Bernardo Cantù per 84-79 e fa un altro passo avanti in classifica in ottica dei play off.

Una gara di un’intensità incredibile in cui i biancoazzurri di coach Bucchi hanno lottato su ogni pallone tenendo per gran parte della gara il vantaggio. Assenze importanti nei due roster, con la Valtur senza Vildera e Laquintana, mentre per i lombardi coach Brienza ha dovuto fare a meno di Hogue e Valentini.

Ma veniamo alla cronaca della partita con i padroni di casa che fanno subito sentire i muscoli in difesa giocando con ordine in attacco. Del Cadia è bravo sugli scarichi a mettere dentro il pallone mentre Calzavara detta i ritmi. Per gli ospiti c’è Moraschini che tiene viva l’Acqua San Bernardo, ma alla prima sirena è +7 New Basket, 23-16.

La seconda frazione si apre con la Valtur che continua a macinare gioco grazie alla presenza sotto i tabelloni di un Del Cadia lottatore. A McGee, per Cantù, basta poco per entrare mentalmente in partita con tiri dall’arco e dalla media. La situazione falli e le rotazioni corte costringono Piero Bucchi a buttare nella mischia il giovane Buttiglione che va anche a segno. Sul finale del tempino prima McGee realizza la tripla della parità, ma quasi allo scadere è di Ogden la bomba che manda le squadre negli spogliatoi sul +3 Valtur, 34-31.

Quando si torna in campo Brindisi riesce a tenere a distanza gli avversari, ma dura poco perché, dopo tre minuti di gioco,l’accoppiata Moraschini – Possamai mette dentro i punti che ribaltano il vantaggio. Cantù va in striscia al tiro sfruttando gli errori e le palle perse dei pugliesi, e al trentesimo è +1 Acqua San Bernardo, 61-60.

L’ultimo quarto forse è il più bello, con le percentuali al tiro dall’arco che salgono notevolmente con grande equilibrio in campo. Dopo quattro minuti circa Brindisi piazza un minibreak di 5-0 tornando avanti. È ancora Del Cadia il protagonista, ma i canestri della sicurezza arrivano da un Brown trascinatore. La guardia americana inventa triple e subisce falli firmando anche i nove di vantaggio. Cantù è sempre attaccata e non molla l’osso, ma è troppa la voglia dei biancoazzurri che gestiscono bene i possessi finali.

Quattro uomini in doppia cifra per la Valtur, Brown 22 punti, Calzavara 17, Del Cadia 14 e Ogden 12. Domenica altro turno casalingo per la New Basket che in contrada Masseriola ospiterà la Gesteco Cividale, partita non facile ma una vittoria potrebbe dare ad Arletti e compagni altri due punti preziosi per scalare la classifica.

Valtur Brindisi – Acqua S.Bernardo Cantù 84-79

(23-16, 34-31, 60-61, 84-79)

Valtur Brindisi: Brown 22, Arletti 3, Del Cadia 14, Fantoma 5, Radonjic 9, Calzavara 17, Ogden 12, Buttiglione 2, Picardine ne, Vadacca ne. All.: Bucchi.

Acqua S.Bernardo Cantù: Mcgee 20, Moraschini 16, Basile 13, Baldi Rossi 3, Okeke 4, Piccoli 6, Riismaa 6, Possamai 11, Valentini ne, Hogue ne, Moscatelli ne. All.: Brienza.

Arbitri: Vita, Almerigogna, Yang Yao.

Tiri liberi: Brindisi 11/14, Cantù 10/11.

Rimbalzi: Brindisi 32 (3 offensivi, 29 difensivi), Cantù 33 (9 offensivi, 24 difensivi).

