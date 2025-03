Basket A2/M: Brindisi si sveglia tardi, Cividale sbanca il PalaPentassuglia

Sconfitta per la Valtur Brindisi che, nonostante una grande reazione finale, deve cedere il passo alla Cividale con il punteggio di 71-79, nel match della 21a giornata del campionato di Serie A2. La partita, giocata al PalaPentassuglia, è stata dominata per gran parte dai friulani, che hanno saputo gestire il vantaggio accumulato nel primo tempo e nel terzo quarto, nonostante gli sforzi della squadra di coach Bucchi che ha provato a riaprire il match negli ultimi minuti.

La partita

Il match inizia con Cividale che impone il proprio ritmo sfruttando l’ottimo tiro da tre e l’efficace gioco in attacco. Il primo quarto si chiude con un vantaggio di 6 punti per gli ospiti (19-25). Nonostante le difficoltà, Brindisi non molla e risponde a tono, ma le percentuali di tiro restano basse: la squadra fatica a trovare la giusta intensità. Il secondo quarto vede Cividale sfruttare bene i rimbalzi offensivi (12 nei primi 20 minuti), portandosi sul +6 alla fine del primo tempo (34-40).

Nel terzo periodo, gli ospiti prendono il largo con un break di 13-1 che li porta sul +18 (35-53). La Valtur tenta di reagire con Radonjic, ma la mancanza di energie e le percentuali al tiro ancora troppo basse non aiutano i padroni di casa. Cividale continua a mantenere il vantaggio, chiudendo il terzo parziale sul 49-64.

Nel quarto finale, Brindisi trova una reazione: Del Cadia segna 4 punti consecutivi, Radonjic riduce il gap a -5 a 30 secondi dalla fine. Tuttavia, non c’è più tempo per una clamorosa rimonta, e Cividale porta a casa il risultato con il 71-79 finale.

Le parole degli allenatori

Al termine della partita, coach Bucchi ha sottolineato come la squadra sia riuscita a reagire nei momenti difficili, ma ha lamentato la mancanza di energie. «Abbiamo fatto fatica, ma ci abbiamo provato fino all’ultimo», ha dichiarato. Coach Pillastrini di Cividale si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, ma ha anche evidenziato come la squadra abbia bisogno di migliorare sotto il profilo della gestione del ritmo.

Prossimo impegno

Il prossimo turno di campionato vedrà la Valtur Brindisi impegnata sabato 5 aprile in trasferta contro Piacenza, con il match che sarà trasmesso in diretta su LNP Pass.

VALTUR BRINDISI–CIVIDALE: 71-79 (19-25, 34-40, 49-64, 71-79)

VALTUR BRINDISI: Calzavara 22, Brown 3, Arletti 5, Del Cadia 16, Laquintana 5, Radonjic 10, Ogden 10, Buttiglione ne, Conti (L).

CIVIDALE: Redivo 16, Lamb 10, Anumba 0, Rota 9, Miani 19, Berti 4, Dell’Agnello 2, Mastellari 2, Marangon 7, Ferrari 10.

Arbitri: Salustri, Gagliardi, Cattani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author