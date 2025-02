Basket A2/M, Brindisi ospita Torino: sfida chiave per la corsa ai play-in

La ventisettesima giornata del campionato di Serie A2 vede la Valtur Brindisi affrontare la Reale Mutua Torino al PalaPentassuglia. Un match cruciale per entrambe le squadre, separate da quattro punti in classifica e in lotta per le ultime posizioni valide per i play-in: Brindisi a quota 26, Torino a 22.

All’andata, il 16 ottobre al Pala Asti, i pugliesi si presentarono in emergenza nel reparto lunghi, favorendo la netta vittoria di Torino trascinata dai 28 punti di Taylor. Stavolta i biancoazzurri puntano a riscattarsi e a proseguire la striscia di quattro successi consecutivi.

Sfida speciale per tre ex: Niccolò De Vico, capitano dei piemontesi nelle ultime tre stagioni, Fadilou Seck, lo scorso anno a Brindisi, e coach Paolo Moretti, sulla panchina pugliese nel 2007/08.

Coach Piero Bucchi presenta così la partita: “Sarà una gara dura. Torino ha qualità e valore, è tornata alla vittoria nell’ultimo turno. Dovremo essere solidi: ogni match ora è un test cruciale”.

La palla a due è fissata per domenica alle 18:00. Biglietti in vendita al New Basket Store, online su Vivaticket e al botteghino del palasport prima del match.

L’evento sarà arricchito da spettacoli di danza e canto nel pre-partita, mentre alcuni spettatori avranno l’opportunità di scendere in campo all’intervallo per una sfida di tiro con premi targati Valtur, match sponsor della gara.

Brindisi-Torino sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (streaming e on-demand), con radiocronaca su Ciccio Riccio e differita lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77 DTT in Puglia e Basilicata).

