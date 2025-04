Basket A2/M, Brindisi: Laquintana a rischio per Avellino

La Valtur Brindisi ha annunciato che Tommaso Laquintana si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio riportato durante il match di ieri sera, domenica 27 aprile, con l’Urania Milano.

Gli esami strumentali hanno riscontrato una frattura composta delle ossa nasali, motivo per cui il giocatore sarà costantemente monitorato dallo staff sanitario biancoazzurro. La società valuterà nei prossimi giorni se Laquintana potrà essere disponibile per il play-in contro Avellino, in programma giovedì 1° maggio alle ore 21:00 al PalaDelMauro.

Nel frattempo, la Curva Sud Brindisi Basket ha avviato l’organizzazione di un pullman per accompagnare i sostenitori biancoazzurri alla trasferta. Per prenotarsi è possibile contattare il numero 3462229076. Numerose automobili private si uniranno al viaggio per sostenere la squadra. Forza Brindisi, concludono i tifosi nel loro messaggio di supporto.

