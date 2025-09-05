Basket A2/M, Brindisi: la 20 di Malagoli è intoccabile, Cinciarini prende la 3

La carriera di Andrea Cinciarini è stata segnata dalla maglia numero 20, indossata in tutte le tappe più importanti della sua avventura in Serie A e in Europa. Ma a Brindisi il playmaker aprirà un nuovo capitolo scegliendo un numero diverso: il 3.

Il motivo è legato alla storia della pallacanestro brindisina. La canotta numero 20 è infatti ritirata dal 12 dicembre 2004, data del “Malagoli Day”, in memoria di Claudio “Lupetto” Malagoli, campione scomparso prematuramente in un incidente stradale nel giugno 1988. Da allora nessun giocatore può più indossare quel numero biancoazzurro.

La decisione di Cinciarini è stata quindi inevitabile, ma non priva di significati. Il 3 è un numero che richiama icone sportive come Paolo Maldini, riferimento per il playmaker emiliano da sempre legato al Milan, e il fuoriclasse NBA Chris Paul, modello di assistman per intere generazioni.

A rendere speciale questa scelta c’è anche un legame familiare: “Il numero 20 mi ha accompagnato per tutta la carriera, così ho chiesto consiglio a mio figlio. Avevo pensato al 22, ma era già occupato. Alla fine è stato lui a suggerirmi il 3, legato al gesto di esultanza dopo una tripla, la sua azione preferita”, ha raccontato Cinciarini.

I tifosi biancoazzurri potranno così vedere presto il nuovo regista della Valtur Brindisi in campo con la maglia numero 3, a partire dalle prossime amichevoli di precampionato, in attesa dell’inizio ufficiale della stagione.

