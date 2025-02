Basket A2/M, Brindisi ko a Verona: si ferma la striscia di vittorie

Si interrompe a sei la serie di successi consecutivi della Valtur Brindisi, sconfitta nettamente dalla Tezenis Verona per 82-63 nel turno infrasettimanale di Serie A2.

Partita equilibrata solo nei primi minuti, con Brindisi che parte forte (5-0) ma subisce subito la reazione scaligera, chiudendo il primo quarto sotto 18-13. Nel secondo periodo, i pugliesi provano a rientrare con un parziale di 7-0, arrivando anche al vantaggio con una penetrazione di Calzavara (18-20). Tuttavia, alcuni palloni persi e le triple di Copeland e Bartoli consentono ai padroni di casa di allungare, andando all’intervallo sul 40-29.

Nella ripresa, Verona spinge sull’acceleratore e raggiunge il +15 (48-33), mantenendo sempre un margine di sicurezza. Copeland, autore di 21 punti, guida l’allungo decisivo, con la Tezenis che tocca anche il +20 (75-55) nel finale. L’ultimo quarto scorre senza sorprese, con i veneti che gestiscono il vantaggio fino al definitivo 82-63.

Brindisi resta in corsa per i playoff, ma dovrà riscattarsi subito per non perdere terreno in classifica.

VERONA – BRINDISI : 82-63 ( 18-13 , 40-29 , 62-49 , 82-63 )

TEZENIS VERONA: Copeland 21 (3/4, 4/7, 4 r.), Penna 10 (2/3, 2/2, 4 r.), Faggian 2 (1/1, 0/2, 3 r.), Palumbo 11(4/6, 4 r.), Udom 9 (4/7, 2 r.), Cannon 8 (2/4, 8 r.), Bartoli 5 (1/2, 1/3, 1 r.), Airhienbuwa (0/1), Esposito 16 (5/10, 4 r.), Gazzotti. Coach: Ramagli.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 14 (2/4, 3/4, 3 r.), Brown 3 (0/1, 1/8), Arletti 2 (1/4, 0/2, 2 r.), Del Cadia 11 (4/4, 11r.), Fantoma 4 (2/2, 0/1, 3 r.), Radonjic 4 (2/2, 0/1, 1 r.), Calzavara 8 (2/6, 0/4, 1 r.), Ogden 17 (5/11, 0/2, 4 r.), Buttiglione (0/1 da tre), Guadalupi ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Gagliardi – Giovannetti – Tirozzi.

NOTE – Tiri liberi: Verona 17/24, Brindisi 15/18. Perc. tiro: Verona 29/53 (7/15 da tre, ro 8, rd 23), Brindisi 22/56(4/22 da tre, ro 13, rd 17).

