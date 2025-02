Basket A2/M, Brindisi-Juvi Cremona rinviata al 14 marzo

Brindisi-Juvi Cremona, originariamente in programma domenica 23 febbraio, è stata ufficialmente rinviata a causa degli impegni internazionali con la nazionale di Ivan Almeida. Il match, valido per il 29° turno della Serie A2, si disputerà venerdì 14 marzo alle 20:30 al PalaPentassuglia. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data, mentre il servizio ticketing è stato ripristinato. Sono già disponibili i biglietti per la sfida tra Valtur Brindisi e Ferraroni Juvi Cremona.

