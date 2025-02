Basket A2/M, Brindisi-Fortitudo Bologna: gara dal sapore storico

Il posticipo serale della ventiseiesima giornata di Serie A2 propone una sfida dal grande fascino e dalla lunga tradizione: Valtur Brindisi contro Flats Service Fortitudo Bologna. Un duello che richiama alla memoria la semifinale di Coppa Italia del 2020, quando la NBB conquistò la sua seconda finale consecutiva.

La sfida del PalaPentassuglia

Domenica 9 febbraio, alle 20:45, il PalaPentassuglia sarà il palcoscenico di un match cruciale per la seconda parte di stagione. Brindisi arriva all’appuntamento con tre vittorie consecutive, mentre la Fortitudo viaggia sulle ali dell’entusiasmo con sette successi di fila nel 2024.

I precedenti e i protagonisti

Quindici gli scontri diretti in Serie A (inclusa la Coppa Italia), con dieci vittorie per i felsinei e cinque per i pugliesi. L’ultimo confronto, il 22 dicembre al PalaDozza, si è concluso con il successo della Fortitudo per 77-65, trascinata dal record di 16 assist di Matteo Fantinelli.

A livello di panchine, Attilio Caja e Piero Bucchi si sono affrontati 26 volte, con l’attuale tecnico di Brindisi in vantaggio 17-10. Occhi puntati anche su Mark Ogden, ex Fortitudo, che nella scorsa stagione ha brillato con 15 doppie-doppie e una media di 16.8 punti e 8.9 rimbalzi a partita.

Le parole di coach Bucchi

“Incontriamo una squadra di alto livello, che ha disputato la finale playoff e può contare su giocatori esperti come Aradori, Fantinelli, Mian e Cusin. Stiamo vivendo entrambi un ottimo momento, sarà una partita difficile ma stimolante. La squadra sta crescendo e si vede in campo”, ha dichiarato l’allenatore di Brindisi.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport HD (canale 58 DTT) e in streaming su Rai Play, oltre che sul canale internazionale Rai Italia. Diretta radiofonica su Ciccio Riccio, media partner di Valtur Brindisi.

