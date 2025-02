Basket A2/M, Brindisi-Fortitudo Bologna 73-69

Brindisi centra la quarta vittoria consecutiva battendo la Fortitudo Bologna, una delle squadre più in forma del momento: 73-69 il finale. Decisivi i 17 punti di Brown, capace di colpire nei momenti chiave, e i 12 di Ogden, protagonista sia in fase realizzativa nel primo tempo che in difesa nella ripresa. Prossimo appuntamento domenica 16 febbraio a Torino contro la Reale Mutua.

