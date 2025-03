Basket A2/M, Brindisi-Cantù: sfida tra tradizione e ambizioni playoff

La trentatreesima giornata di Serie A2 regala uno dei match più attesi della stagione: al PalaPentassuglia va in scena Valtur Brindisi contro Acqua San Bernardo Cantù. La squadra di coach Piero Bucchi, forte di otto vittorie nelle ultime dieci partite, cerca conferme davanti al pubblico di casa.

La storia parla di un duello equilibrato: 23 i precedenti in Serie A, con Brindisi avanti di una sola vittoria (12 a 11). All’andata, però, netta affermazione dei lombardi per 75-57, complice un calendario serrato che vide Brindisi in campo a soli due giorni da una trasferta impegnativa.

La palla a due è fissata per domenica alle ore 18:00, con biglietti in vendita online, nei punti Vivaticket e al botteghino del palasport.

In campo anche diversi ex: Riccardo Moraschini, miglior italiano della Serie A con Brindisi nella stagione 2018/19; Joonas Riismaa, biancoazzurro fino alla scorsa stagione; ed Edoardo Del Cadia, oggi alla Valtur Brindisi ma tesserato da Cantù nella primavera 2024 senza esordire.

Il clima sarà quello delle grandi occasioni, come conferma Giovanni Vildera: «Cantù è forte ed esperta, fresca di Coppa Italia. Noi vogliamo proseguire questo momento positivo e dare tutto davanti al nostro pubblico in un finale di stagione che può ancora riservare sorprese in classifica».

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass e in differita lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77). La radiocronaca sarà proposta da Radio Ciccio Riccio.

Il match sponsor sarà Lacatena, official car di Valtur Brindisi: dalle 16.30 i cancelli si apriranno per accogliere il pubblico, che potrà ammirare da vicino le vetture esposte e vivere una domenica di sport e spettacolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author