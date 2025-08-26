Basket A2/M, Andrea Cinciarini alla Valtur Brindisi: contratto trimestrale

Nel 2023 ha superato lo storico primato di Gianmarco Pozzecco diventando il miglior assistman della Serie A

La Valtur Brindisi mette a segno un colpo di prestigio per la nuova stagione. La società biancoazzurra ha annunciato l’ingaggio di Andrea Cinciarini, miglior assistman della storia della pallacanestro italiana.

Il playmaker classe 1986, 193 cm per 85 kg, ha firmato un contratto trimestrale con opzione di prolungamento fino al termine della stagione sportiva 2025/26. L’arrivo a Brindisi è atteso nelle prossime ore, con il primo saluto ai tifosi previsto mercoledì a Ostuni in occasione della Valtur Cup.

La carriera di Cinciarini è ricca di record e traguardi. Nel 2023 ha superato lo storico primato di Gianmarco Pozzecco diventando il miglior assistman della Serie A, raggiungendo quota 2000 assist nel 2024, primo giocatore nella storia a toccare questo traguardo. Vanta anche il record di 18 assist in una singola partita (condiviso con Luca Vitali) e la prima tripla-doppia di un italiano in Serie A, realizzata nel 2022.

Con l’Olimpia Milano, dal 2015 al 2021, ha conquistato nove trofei, tra cui due scudetti, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe, oltre a una storica partecipazione alla Final Four di EuroLeague. In campo internazionale ha vinto l’Eurochallenge con Reggio Emilia nel 2014, venendo premiato come MVP della competizione. Con la maglia azzurra ha collezionato 130 presenze e partecipato a quattro edizioni di EuroBasket.

Dopo le esperienze a Pesaro, Montegranaro, Pavia, Cantù, Reggio Emilia, Milano, Saragozza e Scafati, Cinciarini apre ora un nuovo capitolo a Brindisi, con l’obiettivo di mettere a disposizione esperienza e leadership per la stagione biancoazzurra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author