Basket A2/M, Andrea Calzavara lascia Brindisi: futuro in Serie A

Andrea Calzavara ha ufficialmente lasciato Brindisi esercitando la clausola d’uscita onerosa prevista dal contratto pluriennale sottoscritto nella scorsa stagione, per trasferirsi in un club di Serie A. La Valtur Brindisi, attraverso una nota, ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti dell’atleta per l’impegno, la serietà professionale e la dedizione dimostrate durante il suo periodo a Brindisi, culminato con la partecipazione alla gara 5 dei playoff.

