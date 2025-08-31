Basket A2/M, amichevoli: Ruvo piega Roseto con una prova di carattere

Seconda uscita stagionale e secondo successo per la Crifo Wines Ruvo di Puglia, che al Pala Poli di Molfetta, a porte chiuse, ha superato la Liofilchem Roseto con il punteggio di 76-70, al termine di una gara combattuta, ma sempre condotta dai biancazzurri.

Coach Rajola, privo di Moody fermato da un affaticamento, ha schierato in avvio Laquintana, Brooks, Anumba, Jerkovic e Borra. L’approccio è stato subito positivo: difesa aggressiva e attacco fluido hanno permesso a Ruvo di piazzare un parziale iniziale di 10-0. Roseto, dopo un avvio contratto, si è affidata alle giocate di Robinson e Cannon per accorciare le distanze, ma il primo quarto si è chiuso 23-12 in favore dei pugliesi, trascinati da Brooks, Laquintana e Anumba.

Nel secondo periodo la squadra di coach Finelli ha alzato il ritmo, trovando punti e leadership in Cinciarini. Ruvo ha rallentato in attacco e gli abruzzesi hanno ridotto lo svantaggio, andando al riposo lungo sul 38-37.

La ripresa è stata caratterizzata da grande intensità: entrambe le formazioni sono finite presto in bonus, aumentando il livello agonistico. Roseto ha trovato il sorpasso, ma Ruvo ha reagito grazie a Reale, Anumba e Borra, chiudendo il terzo quarto avanti 58-54.

Nell’ultimo periodo un episodio sfortunato ha colpito i biancazzurri: brutta distorsione al ginocchio per Durante, a cui sono andati gli auguri di pronta guarigione. Roseto ha accusato il colpo e Ruvo ha ritrovato ritmo, toccando nuovamente la doppia cifra di vantaggio con il contributo della panchina. Gli abruzzesi hanno tentato il recupero con le triple di Sperduto e Italiano e la presenza sotto le plance di Cannon, ma i liberi di Laquintana nel finale hanno chiuso la contesa sul 76-70.

Un’altra vittoria che, pur in preseason, conferma i progressi della Crifo Wines Ruvo di Puglia, capace di mostrare solidità difensiva, buone trame offensive e, soprattutto, uno spirito di squadra compatto e determinato a meno di un mese dall’inizio del campionato.

