Basket, a Molfetta prima tappa italiana del Combine Elite World Showcase

Molfetta diventa il centro del basket mondiale con l’unica tappa italiana del Combine Elite World Showcase, in programma il 18 e 19 aprile al PalaPanunzio. Un evento di caratura internazionale che vedrà la presenza di Clay Moser, ex allenatore NBA, e del suo staff arrivato dagli Stati Uniti.

Un progetto che unisce sport e formazione

Tutto nasce dall’intuizione di Mino Spaccavento, già direttore sportivo della Virtus Molfetta Academy, e di Aron Walker, CEO di Scandinavian Elite. Insieme hanno creato nel 2024 la Bridge The Gap Academy — Italy, un’accademia sportiva e formativa con sede a Molfetta, nata per offrire ai giovani tra i 14 e i 19 anni un percorso di crescita completo: studio in Italia, miglioramento sul campo e opportunità di accedere ai college americani o alle leghe professionistiche europee.

Due giorni di prove e orientamento

L’appuntamento di aprile sarà un’occasione unica per ragazzi e ragazze dai 12 ai 19 anni. Si alterneranno allenamenti, test fisici, partite e momenti dedicati all’orientamento su borse di studio e programmi scolastici internazionali.

Un ponte verso il futuro

La Bridge The Gap Academy non si limita alla preparazione atletica, ma promuove un ambiente multiculturale, con programmi scolastici Cambridge e supporto medico completo. Un progetto ambizioso che parte da Molfetta per offrire ai giovani talenti la possibilità di affacciarsi sul palcoscenico internazionale e costruire il proprio futuro nello sport e nello studio.

