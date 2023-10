Basket A/M: Happy Casa Brindisi sfiora il colpaccio a Tortona

Colpaccio esterno sfiorato per la Happy Casa che gioca alla pari contro una delle super potenze del campionato come la Bertram Tortona, avendo nel finale anche il tiro della vittoria che non va a segno da parte di Senglin. Il finale recita 69-68 per i padroni di casa, ma Brindisi può chiudere questo ciclo di cinque partite in dieci giorni con buone indicazioni dall’ultimo match disputato con grande coraggio, preparazione e tecnica.

Buona partenza dei biancoazzurri che riescono a trovare il canestro nelle prime azioni con tutti i protagonisti in campo per il 6-11 dopo sei minuti di gioco. Kyzlink realizza i suoi primi punti con la Happy Casa permettendo ai compagni di chiudere in vantaggio il primo quarto sul 16-17.

Bayehe e Johnson mettono in difficoltà i lunghi avversari collaborando molto in attacco grazie a un’ottima circolazione di palla che porta Brindisi a sfiorare la doppia cifra di vantaggio (16-25). Tortona trova la via del canestro nei primi cinque minuti nel secondo quarto solamente grazie ai tiri in lunetta, trovando grandi difficoltà contro la difesa brindisina.

Kyzlink prende grande confidenza e segna 10 punti dal suo ingresso in campo ma i padroni di casa riescono a colmare il gap accumulato convertendo i numerosi rimbalzi offensivi conquistati fino al pareggio a metà tempo 37-37. Parte forte la Bertram al rientro in campo con un break di 9-2 ispirato dal duo Dowe-Radosevic.

La risposta della Happy Casa non si fa attendere con un poderoso contro break di 11-1 che la riporta in vantaggio di un punto sul 47-48. Il finale di terzo quarto però è tutto di marca piemontese per il nuovo allungo 55-50. Baldasso e Morris si prendono grandi responsabilità negli attacchi delle rispettive squadre che battagliano punto a punto (62-61 al 35’).

Bayehe e Daum si scambiano triple nei minuti finali, Senglin ha il tiro del sorpasso ma sbatte sul ferro, Dowe fa 0/2 dalla lunetta e la Happy Casa ha sul -1 la grande occasione con quattro secondi al termine ma l’ultima azione non va a buon fine. Terza giornata di campionato in programma sabato 14 ottobre, al PalaPentassuglia contro Pesaro con palla a due alle ore 20:15. Biglietti in vendita al New Basket Store e su Vivaticket.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-HAPPY CASA BRINDISI: 69-68 (16-17, 37-37, 55-50, 69-68)

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Zerini ne, Dowe 15 (3/6, 1/1, 4 r.), Candi 5 (1/6, 1/5, 1 r.), Tavernelli ne, Strautins 4 (0/1, 1/3, 2 r.), Baldasso 13 (2/5, 2/6, 5 r.), Severini (0/4, 2 r.), Daum 11 (1/4, 2/4, 5 r.), Obasohan 9 (1/5, 2/4, 3 r.), Weems 9 (4/10, 0/2, 9 r.), Thomas (0/3, 6 r.), Radosevic 8 (3/3, 2 r.). All.: Ramondino.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 12 (5/8, 0/8, 2 r.), Mitchell 4 (2/5, 0/3, 5 r.), Laquintana 4 (0/1, 0/1, 2 r.), Laszewski 7 (2/5, 1/3, 4 r.), Riismaa 5 (0/1, 1/2, 2 r.), Lombardi, Johnson 7 (3/8, 5 r.), Bayehe 13 (3/6, 1/1, 6 r.), Senglin 6 (0/2, 2/4, 2 r.), Kyzlink 10 (2/3, 2/2, 5 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Corbani.

ARBITRI: Lanzarini – Borgo – Galasso.

NOTE – Tiri liberi: Tortona 21/29, Brindisi 13/18. Perc. tiro: Tortona 21/65 (6/19 da tre, ro 16, rd 30), Brindisi 24/63 (7/24 da tre, ro 9, rd 31).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp