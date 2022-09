È vincente l’esordio in precampionato per la Happy Casa Brindisi che completa nel migliore dei modi il ritiro di Campobasso vincendo 84-71 con la Gevi Napoli sul parquet de ‘La Molisana Arena’. Prestazione convincente per tutti gli effettivi biancoazzurri che saranno di nuovo in campo a distanza di 24 ore nel pomeriggio di domenica 4 settembre a Scafati per sfidare la neopromossa Givova al PalaMangano. I tanti tifosi brindisini hanno potuto assistere alla prima amichevole ufficiale sintonizzati su Antenna Sud, media partner che ha garantito la diretta televisiva e streaming.

Il primo quintetto della preseason scelto da coach Vitucci e dai suoi assistenti Fabio Corbani e Mattia Consoli è composto da Bowman-Reed-Dixson-Mezzanotte-Perkins. L’ultimo arrivato in casa biancoazzurra, il play Ky Bowman, si fa subito notare con tre triple in fila nei primi minuti mostrando già tutte le sue qualità al tiro (18-10 al minuto 8’). Il primo quarto termina sul punteggio di 22-20. Lo staff tecnico biancoazzurro ruota tutti gli uomini a propria disposizione e ritrova la via del massimo vantaggio sul 42-29 grazie ai punti di Nick Perkins e la tripla di Dikembe Dixson (top scorer Happy Casa con 14 punti). Junior Etou si fa valere a inizio ripresa nella lotta sotto i tabelloni contro Zanotti, gravato di quattro falli al 24’. Sale l’intensità al rientro dall’intervallo lungo, Napoli trae energia dai 21 punti di un positivo Wulliams ma la Happy Casa risponde veemente trovando buono apporto dal nuovo gruppo tutto italiano Mascolo-Mezzanotte-Bayehe (61-48 al 28’). La Gevi non demorde e torna a sole due lunghezze di svantaggio (69-67) a metà ultimo quarto. Brindisi si scuote con un gioco da quattro di Dixson a riportare a distanza di sicurezza gli avversari (75-68 al 37’). È il segnale che scatena il finale a forti tinte biancoazzurre per l’allungo definitivo fino al punteggio di 84-71.

HAPPY CASA BRINDISI-GEVI NAPOLI: 84-71 (22-20, 42-33, 65-56, 84-71)

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 13, Burnell 8, Reed 6, Bowman 12, Vitucci, Mascolo 9, Bocevski, Mezzanotte 6, Riismaa 2, Bayehe 3, Perkins 11, Dixson 14. All.: Vitucci.

GEVI NAPOLI: Zerini, Michineau 8, Johnson 6, Matera, Dellosto 5, Bamba, Uglietti 7, Williams 21, Stewart 9, Zanotti 15, Sinagra, Stentardo. All.: Pancotto.