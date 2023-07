Basket 3vs3: 3a Coppa Antonio Statuto-Trofeo Fantastico Mondo’

Dopo la positiva esperienza della scorsa estate, il Comitato Basilicata Coast to Coast è lieto di tornare sul playground di Via del Mare Spumeggiante a Castellaneta per la 3a tappa della “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo”.

Il torneo è in programma domenica 16 luglio a partire dalle ore 16.30, per il quale si ringrazia il Comune di Castellaneta per l’autorizzazione all’utilizzo del playground e la concessione del patrocinio alla manifestazione.

La “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo” è una rassegna cestistica estiva itinerante di basket 3×3, organizzata in collaborazione con FIP Basilicata e valida come campionato regionale FIP 3×3 giovanile, con le squadre vincitrici di ciascuna categoria ammesse alle finali nazionali in programma a Lignano Sabbiadoro dal 21 al 27 Agosto.

La tappa è valida come “Basic” nel circuito senior Estathé 3×3 Italia Streetball Circuitorganizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, nonché per LB3x3 – Basketball League, circuito senior e giovanile le cui finali nazionali saranno disputate nuovamente a Roseto degli Abruzzi.

Le atlete e gli atleti che intendono iscriversi, potranno partecipare alle seguenti categorie in gara:

Open M/F: per tutti i nati/e fino al 2004

U18M/F: nati/e dal 2005 al 2008

U16M/F: nati/e dal 2007 al 2009

U14M/F: nati/e nel 2009 e 2010

Per iscriversi sarà sufficiente inviare il modulo in allegato o via mail a basilicatacoastocoast3vs3@gmail.com o via whatsapp al numero di cellulare 3482834457.

L’appuntamento è per domenica 16 Luglio sul playground di Via del Mare Spumeggiante.

