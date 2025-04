Basilicata, via al progetto sperimentale contro l’Alzheimer

In Basilicata prende il via un importante progetto sperimentale per il contrasto dell’Alzheimer e delle demenze. La Giunta regionale ha approvato una delibera da 150.000 euro destinata a migliorare la diagnosi precoce e introdurre interventi innovativi di telemedicina, garantendo una presa in carico continuativa e personalizzata per i pazienti.

Secondo l’Osservatorio Demenze dell’Istituto Superiore di Sanità, sono oltre 10.600 i lucani colpiti da demenza, pari al 15,9% della popolazione over 75. Se le previsioni demografiche verranno confermate, entro il 2050 i casi potrebbero superare quota 15.700.

“Si tratta di un’emergenza sanitaria crescente – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico – a cui rispondiamo con investimenti mirati su prevenzione, innovazione tecnologica e sostegno alle famiglie”.

Il piano sperimentale

Il progetto sarà gestito dall’ospedale San Carlo di Potenza e prevede:

10.000 euro per l’acquisto di beni

100.000 euro per il personale esterno

25.000 euro per servizi

5.500 euro per il personale interno

9.500 euro per costi indiretti

L’iniziativa si inserisce nel più ampio Fondo Alzheimer e Demenze, rifinanziato dal governo e grazie al quale la Basilicata ha ricevuto 825.141 euro. Tra le priorità: potenziare la diagnosi precoce e diffondere la telemedicina nei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD).

Un modello integrato per rallentare il declino

Il progetto punta a sviluppare percorsi psicosociali e interventi neuropsicologici, come la stimolazione cognitiva, già dimostratisi efficaci nel rallentare il decadimento nelle fasi iniziali della malattia. Saranno coinvolte almeno una sede per ciascuna Azienda Sanitaria del territorio regionale.

Infine, un’attenzione particolare sarà riservata ai caregiver e familiari, con l’attivazione di momenti di supporto e formazione, per rafforzare la rete di cura e garantire una maggiore qualità della vita per i pazienti e per chi li assiste quotidianamente.

