Basilicata, stop al lavoro nelle ore più calde fino al 31 agosto

In Basilicata, con l’estate ormai entrata nel vivo e le temperature in netto aumento, la Regione ha adottato una misura straordinaria per tutelare la salute dei lavoratori. Il presidente Vito Bardi ha firmato un’ordinanza che vieta lo svolgimento di attività lavorative all’aperto nei settori più esposti al calore, come agricoltura, edilizia, forestazione e florovivaismo, dalle ore 12.30 alle 16.00 nei giorni in cui la piattaforma Worklimate dell’Inail segnala un rischio alto di stress termico.

Il provvedimento, in vigore fino al 31 agosto 2025, è stato accolto con favore dall’Ugl Matera, che nei giorni scorsi aveva sollecitato un intervento urgente. Il segretario provinciale Pino Giordano ha sottolineato come questa misura rappresenti una risposta concreta alle esigenze dei lavoratori esposti al caldo estremo, sempre più frequente a causa del cambiamento climatico.

Il provvedimento trova applicazione nei giorni in cui si registrano condizioni meteorologiche particolarmente critiche. La mappa Worklimate fornisce quotidianamente un livello di rischio per chi svolge attività all’aperto, permettendo così di attivare tempestivamente il divieto.

La decisione arriva in un contesto reso ancora più delicato dalla concomitanza con la tradizionale Festa della Bruna a Matera, che vede l’arrivo di migliaia di persone in città. Proprio per questo, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, diretta da Maurizio Friolo, ha predisposto un piano operativo straordinario presso l’ospedale Madonna delle Grazie per gestire eventuali emergenze legate al caldo.

Secondo l’Ugl Matera, la Regione ha risposto in modo efficace anche grazie alla collaborazione tra sindacato e istituzioni. Tra le misure proposte e accolte: l’anticipo dell’orario di inizio delle attività, pause frequenti in aree ombreggiate, disponibilità di acqua potabile e turnazioni per ridurre lo stress fisico.

Giordano ha inoltre ricordato come il Climate Shift Index attribuisca alle alte temperature di questi giorni un livello di correlazione massima con il cambiamento climatico, sottolineando l’urgenza di politiche di adattamento strutturali.

La Regione Basilicata, il Governo nazionale e il Ministero del Lavoro, guidato da Marina Calderone, stanno predisponendo strategie di prevenzione più ampie, inclusa l’attivazione del Piano nazionale di adattamento climatico.

“Ormai il clima è cambiato. Lavorare sotto il sole non può più essere considerato normale. Serve un nuovo approccio, anche normativo”, ha concluso Giordano ribadendo la necessità di mettere la salute dei lavoratori al centro delle politiche pubbliche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author