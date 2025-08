Basilicata: sì alla legge delega sul nucleare. È polemica politica

In Basilicata si torna a parlare di nucleare dopo che l’assessore alla salute Cosimo Latronico ha partecipato per conto della Regione alla Conferenza Unificata durante la quale è stato dato il via libera alla legge-delega sul nucleare. Scelta che ha aperto la polemica politica

Si tratta di un tema sensibile per la comunità lucana e già oggetto di referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011. Prima di quella data in Regione si era già vissuta una delle più grandi mobilitazioni popolari, ribattezzata la "marcia dei centomila", contro la localizzazione del deposito nazionale delle scorie nucleari a Scanzano, in provincia di Matera sulla costa jonica lucana.



