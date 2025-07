Basilicata, rinnovo mezzi pubblici: in arrivo 40 nuovi bus

L’assessore regionale Pepe: “Investimento strategico per la mobilità dei cittadini lucani”

“Passo dopo passo, rinnoviamo il trasporto pubblico in Basilicata”. Con queste parole, Pasquale Pepe, vicepresidente della Regione e assessore alle infrastrutture e ai trasporti, ha commentato l’aggiudicazione della gara per la fornitura dei primi 40 nuovi autobus destinati al trasporto pubblico locale extraurbano, assegnata al consorzio Cotrab.

La gara, avviata lo scorso 31 marzo, è stata finanziata con 11,5 milioni di euro, di cui il 90% coperto dalla Regione e il restante 10% a carico delle imprese di trasporto del consorzio. L’intervento rientra nel piano regionale di rinnovo del parco mezzi, che prevede l’acquisizione complessiva di circa 100 autobus.

“Con questa aggiudicazione diamo concretezza a un investimento strategico per la mobilità dei lucani – ha dichiarato Pepe -. I nuovi veicoli sostituiranno quelli più obsoleti, offrendo maggiore sicurezza, accessibilità e un minore impatto ambientale”.

Nel dettaglio, la nuova flotta sarà composta da:

15 autobus lunghi tra i 7,5 e gli 8,99 metri;

16 autobus tra i 10,5 e gli 11,49 metri (inclusi 5 aggiuntivi grazie alla rimodulazione di un lotto);

9 autobus tra gli 11,5 e i 12,49 metri.

Tale varietà dimensionale permetterà di adeguare i mezzi alle caratteristiche delle strade e alle esigenze dell’utenza. Ogni autobus sarà dotato di:

pedane per disabili

sistemi di videosorveglianza

dispositivi GPS e contapasseggeri

cabina protetta per il conducente

impianto di climatizzazione

predisposizione per la connessione Internet a bordo

“Un salto di qualità sotto il profilo tecnologico e ambientale che sarà subito percepito dai cittadini”, ha aggiunto l’assessore.

La firma dei contratti è attesa nelle prossime settimane, con la consegna dei mezzi fissata entro il 31 ottobre 2025, come deliberato dalla Giunta. Nel frattempo, è in preparazione una nuova procedura di gara per l’acquisto di altri autobus, in particolare con alimentazione a metano compresso (CNG) e con tecnologie a basso impatto ambientale.

“Ci muoviamo nella direzione di una mobilità moderna, integrata e sostenibile. Lo facciamo per i lucani, che meritano trasporti efficienti e confortevoli, e per l’ambiente, che va tutelato con scelte responsabili”, ha concluso Pepe.

