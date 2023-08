Basilicata prima regione produttrice di fragole in Italia

“La Basilicata è la prima regione produttrice di fragole in Italia. Viene coltivata, la fragola, dal 1955 utilizzando un’area di produzione che copre ben 1000 ettari di superficie coinvolgendo nove comuni del Metapontino: Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, Tursi, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri. Si tratta indiscutibilmente un’eccellenza territoriale, rinomata per il colore rosso acceso e il sapore aromatico e zuccheroso, che vale il 22% del Pil agricolo con un valore commerciale di oltre 100 milioni di euro. Per questo motivo il 4 settembre si terrà una riunione con il MASAF in Videoconferenza durante la quale si discuterà del dossier definitivo per la richiesta di riconoscimento IGP della Fragola della Basilicata, proposto e redatto dalle Organizzazioni di Produttori lucane. Con l’approvazione dell’IGP si otterranno numerosi vantaggi connessi al branding dalla qualità al gusto, alla tutela per i consumatori che sceglieranno la Fragola della Basilicata”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Alessandro Galella.

