Basilicata: previste ad agosto 3.300 assunzioni

Il 13 per cento delle imprese cerca personale in Basilicata con una previsione di circa 3.330 assunzioni nel solo mese di agosto. Sono questi i dati che ci vengono consegnati dal sistema informativo Excelsior, sull’indagine condotta da Unioncamere in accordo con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ad agosto in Basilicata sono previste 3.300 assunzioni ma, fanno sapere dalla Camera di commercio, permangono alcune criticità
