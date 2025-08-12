12 Agosto 2025

Basilicata: previste ad agosto 3.300 assunzioni

Giuseppe Cutro 12 Agosto 2025
Ad agosto in Basilicata sono previste 3.300 assunzioni ma, fanno sapere dalla Camera di commercio, permangono alcune criticità

Il 13 per cento delle imprese cerca personale in Basilicata con una previsione di circa 3.330 assunzioni nel solo mese di agosto. Sono questi i dati che ci vengono consegnati dal sistema informativo Excelsior, sull’indagine condotta da Unioncamere in accordo con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

