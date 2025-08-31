Basilicata: postazioni chiuse del 118, per Sinistra italiana “Ascolto sordo di Latronico”

Sono ormai 24 mesi che nella collina/montagna materana, ma anche in altre aree della regione, le postazioni del 118 restano chiuse per diversi turni al mese, facendo veni re meno un servizio essenziale per le popolazioni e minando uno dei pilastri della sicurezza sanitaria. A settembre del 2023, i cittadini e l’amministrazione comunale di San Mauro Forte, hanno organizzato una protesta, ripresa anche dagli organi di stampa . L’allora DG dell’ASP, l’azienda

competente per la gestione del servizio in tutta la regione, aveva affermato che il problema si sarebbe risolto in poche settimane. A marzo del 2025, in una affollatissima assemblea a Stigliano, alla presenza dell’assessore Latronico, dei direttori generali di ASP ed ASM e del responsabile del 118 regionale, il problema è stato riproposto con l’indicazione delle soluzioni, assumere infermieri e autisti . Da allora,però, nulla è cambiato, nonostante nel frattempo la realtà si sia incaricata di mostrare l’estrema criticità che si crea con le postazioni chiuse. Durante i festeggiamenti del Mag gio ad Accettura si è verificato un grave incidente che ha coinvolto diversi cittadini. In quell’occasione la postazione più vicina, il 118 di San Mauro Forte, era chiusa, e sono dovuti

intervenir e operatori di altre postazioni più distanti. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio anche grazie all’intervento di alcuni medici presenti ai festeggiamenti che hanno prestato i primi soccorsi.

Ci chiediamo:

l’assessore ha verificato quanti turni sono scoperti nelle postazioni della Regione in questi mesi? l’assessore ha dato le indicazioni necessarie per risolvere questa grave criticità? Ci chiediamo quanto ancora i cittadini lucani dovranno at tendere per avere un servizio 118 attivo 24 ore su 24 in tutta la regione come previsto dalla legge regionale n.21. Come si può applicare la delibera della Giunta Regionale n.600/2024 che, soprattutto nelle aree interne, riduce notevolmente il numero di m edici sul territorio ( medici di medicina generale, pediatri

di libera scelta e continuità assistenziale guardia Medica) se il servizio del 118 non è completamente garantito? Tutto ciò non rischia di creare ulteriori motivi per l’abbandono delle aree interne? Consigliamo all’assessore Latronico di dedicare più tempo alla risoluzione dei tanti problemi che ogni giorno affliggono la sanità lucana. Sinistra Italiana Basilicata ha in programma di or ganizzare, nelle prossime settimane, incontri su tutto il territorio regionale che serviranno a discutere della sanità lucana, dei suoi problemi , che rischiano di peggiorare a causa delle decisioni della giunta Bardi Latronico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author