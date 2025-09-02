2 Settembre 2025

Basilicata: per l’anno scolastico 25/26 in regione iscritti in calo del 2.9%

Giuseppe Cutro 2 Settembre 2025
centered image

Con l’anno scolastico alle porte è tempo di dati, in Basilicata continuano a calare le iscrizioni di iscritti mentre aumentano i docenti

Calano le iscrizioni nelle scuole dell’obbligo lucane come dimostrano gli ultimi dati diffusi dall’ufficio scolastico regionale. Infatti l’imminente ripresa delle lezioni prevista per il 15 di settembre porterà in Basilicata 1.983 alunni in meno, con un calo del 2,9% rispetto all’anno precedente.

Nel dettaglio, questo dato è la differenza tra i 65.434 alunni di quest’anno (24.776 nella provincia di Matera e 40.658 in quella di Potenza) e i 67.417 del 24/25 quando erano rispettivamente 25.568 nel Materano e 41.849 nel Potentino.

