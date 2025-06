Basilicata, oltre 38 milioni per ridurre le dispersioni idriche

L’assessore regionale Pasquale Pepe: “Mai così tanti investimenti per l’acqua”

Con un investimento complessivo di 38,2 milioni di euro, la Regione Basilicata lancia un nuovo piano per contrastare le dispersioni idriche e migliorare l’efficienza della rete. L’annuncio è stato dato dal vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe in occasione della presentazione del nuovo Ufficio delle Infrastrutture Idriche, istituito presso il Dipartimento Infrastrutture di corso Garibaldi.

Il finanziamento, composto da 20,2 milioni provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 18 milioni di fondi regionali, sarà destinato a interventi strutturali e tecnologici per contenere le perdite e modernizzare la gestione dell’acqua potabile.

“Si tratta di uno dei più importanti investimenti mai realizzati in Basilicata su questo fronte”, ha spiegato Pepe, illustrando le finalità del piano: “Ridurre le perdite idriche non è solo una questione di efficienza, ma anche di resilienza ambientale e di tutela di una risorsa strategica”.

I fondi saranno impiegati in interventi di sostituzione delle condotte, digitalizzazione dei flussi e monitoraggio in tempo reale delle reti. Obiettivo: migliorare il servizio per i cittadini e garantire una gestione sostenibile della risorsa.

Tra le priorità indicate rientrano anche il collegamento del potabilizzatore di Masseria Romaniello con la diga di Acerenza e il potenziamento dell’approvvigionamento per la Val Basento, area considerata strategica per lo sviluppo industriale e produttivo del territorio.

“Abbiamo riunito attorno a questo progetto soggetti fondamentali come Acquedotto Lucano, Acque del Sud, il Consorzio di Bonifica e l’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale” ha aggiunto Pepe. “C’è un’intesa forte anche con gli altri Dipartimenti regionali. Con strategia, investimenti e sinergia possiamo capitalizzare al meglio il patrimonio idrico lucano”.

