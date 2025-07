Basilicata: nel 2024 sono state 32 le vittime di incidenti stradali

L’ultimo report Aci- Istat ci ha consegnato numeri in aumento, in controtendenza con l’attuale scenario nazionale. A livello nazionale, infatti, tra il 2019 e lo scorso anno le vittime risultano in calo del 4,5%, essendo passate da 3.173 a 3.030. In Basilicata, invece, le vittime del 2019 erano state 29, tre in meno rispetto allo scorso anno. Il confronto è stato fatto tra il pre e il post pandemia: l’emergenza Covid ha infatti per più anni inciso sulla mobilità e sui liberi spostamenti in auto. Anche il tasso di mortalità è tra i più elevati in Basilicata, con 6 vittime ogni 100mila abitanti (si tratta del settimo valore più alto in Italia), a fronte di una media nazionale che si ferma a 5,1.

