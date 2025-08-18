18 Agosto 2025

Basilicata, in 10 anni scomparse 2500 imprese artigiane

Francesco Cutro 18 Agosto 2025
centered image

Sono preoccupanti i dati emersi dall’ultimo report della CGIA di Mestre sul lavoro artigiano. In Basilicata, negli ultimi 10 anni, sono scomparse 2500 imprese con un saldo negativo del 19%. E la tendenza sembra continuare su questa linea.

Francesco Cutro

centered image

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

