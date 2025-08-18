Basilicata, in 10 anni scomparse 2500 imprese artigiane

Sono preoccupanti i dati emersi dall’ultimo report della CGIA di Mestre sul lavoro artigiano. In Basilicata, negli ultimi 10 anni, sono scomparse 2500 imprese con un saldo negativo del 19%. E la tendenza sembra continuare su questa linea. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Francesco Cutro See author's posts Continue Reading Previous Palermo–Montecarlo 2025: la squadra lucana protagonista con Leonardo Carlucci al timone potrebbe interessarti anche Palermo–Montecarlo 2025: la squadra lucana protagonista con Leonardo Carlucci al timone 18 Agosto 2025 Francesco Cutro Furto d’auto a Maratea: identificato e deferito il responsabile grazie alla videosorveglianza 16 Agosto 2025 Michael Logrippo Potenza, Ferragosto sicuro: carabinieri intensificano controlli, 7 denunce 16 Agosto 2025 Michael Logrippo Tragedia Ferrandina, domani ultimo saluto a Nicola. Stabili le condizioni dei feriti 16 Agosto 2025 Roberto Chito Melfincanto: questa sera la 17° edizione in Largo Vescovado 16 Agosto 2025 Michael Logrippo Tragedia a Ferrandina, albero si abbatte su auto: un morto e tre feriti 15 Agosto 2025 Giuseppe Cutro
