Basilicata: i consigli di Federconsumatori per affrontare i rincari di luce e gas

Settembre si preannuncia come un mese critico per le famiglie lucane, con l’anticipazione di un aumento dei prezzi di luce e gas. Questo potrebbe avere un impatto diretto sul bilancio familiare. Secondo le stime, una famiglia media potrebbe trovarsi a dover affrontare una spesa extra di circa 250 euro entro la fine dell’anno.

Le cause di questi rincari sono molteplici e affondano le radici in dinamiche economiche e politiche internazionali. Inoltre, le difficoltà di approvvigionamento e l’aumento della domanda stanno spingendo i costi verso l’alto. I dati parlano chiaro: nel 2025, i possessori di tariffe variabili hanno già subito aumenti significativi. Si è registrato un incremento del +72% per l’elettricità e del +91% per il gas. Le previsioni non sono rassicuranti. Stime indicano un ulteriore incremento del 30% per la luce e del 37% per il gas entro dicembre.

In questo contesto di incertezze, Federconsumatori Basilicata fornisce alcuni preziosi consigli per aiutare le famiglie a difendersi da questi rincari. Innanzitutto, è fondamentale confrontare le offerte disponibili nel mercato libero, utilizzando portali come Facile.it o il sito ufficiale dell’ARERA. Inoltre, analizzare attentamente le bollette con l’aiuto di servizi online può rivelarsi utile per individuare aree di risparmio.

Per venire incontro alle famiglie in difficoltà, sono attivi diversi bonus utili a ridurre l’impatto degli aumenti. Tra questi, il Bonus luce e gas per disagio economico, il Bonus per disagio fisico e il Bonus gas. Quest’ultimo è calcolato in base al numero di componenti familiari, alla zona climatica e all’utilizzo del gas. Inoltre, il Contributo extra da 200 euro previsto dal Decreto Bollette è destinato alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. Viene accreditato automaticamente in bolletta.

Federconsumatori Basilicata sottolinea l’importanza di verificare il proprio ISEE per accedere ai bonus disponibili. È fondamentale che le famiglie possano affrontare al meglio questa crisi economica e ridurre l’impatto delle spese energetiche.

