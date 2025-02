Basilicata, fondi per famiglie in difficoltà: plauso dell’Ugl Matera

La giunta regionale della Basilicata ha stanziato 550 mila euro per le social card destinate alle famiglie disagiate, 250 mila per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e 300 mila per progetti di solidarietà sociale attraverso la Caritas. Un intervento definito “un buon passo in avanti” dal segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, che ha sottolineato l’importanza di rendere questi aiuti strutturali in un periodo di crisi economico-sociale.

Giordano ha elogiato il lavoro dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, per il suo impegno a sostegno delle famiglie in difficoltà. Ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale della Caritas Diocesana Tursi/Lagonegro, guidata dal Vescovo Mons. Vincenzo Orofino e dal Direttore Don Giuseppe Gazzaneo, nel fornire supporto quotidiano ai più bisognosi.

“Molte famiglie – ha dichiarato Giordano – non riescono più a sostenere i debiti, a pagare le bollette e vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione. La Caritas rappresenta un punto di riferimento essenziale per la nostra comunità.”

Il segretario Ugl ha infine ribadito la necessità di una collaborazione tra istituzioni, sindacati e associazioni di volontariato per garantire un sostegno concreto e duraturo alle fasce più deboli della popolazione.

