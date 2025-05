Basilicata: donne della Cgil “ultima regione per la conciliazione maternità e lavoro”

Secondo il rapporto Save the children la Basilicata è all’ultimo posto per la conciliazione tra l’essere madre e lavoro, una condizione causata anche dalla cronica carenza di asili nido che continua a rappresentare uno dei principali ostacoli alla piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro, spesso costrette a ridurre l’orario o ad abbandonare addirittura l’occupazione. In questo quadro generale la Basilicata è terza per i ritardi del Pnrr nei progetti convalidati nei Piani asili nido e scuole per l’infanzia. Secondo gli obiettivi i posti disponibili per servizi educativi e di assistenza alla prima infanzia (da zero a sei anni) in Italia dovrebbero aumentare di almeno 150.480 nuovi posti, di cui in Basilicata 1.396 per gli asili nido e 920 per la scuola dell’infanzia. Ma allo stato attuale in regione nel primo caso non risulta attivato ancora alcun posto, mentre nel secondo ne risultano solo due, con solo il 22,4% di posti disponibili totali tra il 2022 e il 2023.

Sono questi alcuni dei temi emersi durante l’assemblea regionale delle donne della Cgil Basilicata dal titolo “Rivolta: la voce delle donne”. Un appuntamento per parlare di diritti con un riferimento al prossimo referendum

