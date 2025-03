Basilicata da Oscar: statuetta per il miglior corto d’animazione

Basilicata protagonista alla 97esima edizione dei Premi Oscar. Il cortometraggio animato ‘In the Shadow of the Cypress’ (All’ombra dei Cipressi) diretto dai registi iraniani Shirin Sohani e Hossein Molayemi, prodotto e distribuito dalla casa di produzione materana “Voce Spettacolo” di Walter Nicoletti, ha vinto l’Oscar nella categoria Best Animated Short Film portando la Basilicata nell’Olimpo del cinema mondiale. “Voce Spettacolo” è una società di produzione e distribuzione cinematografica con sede a Matera e operante a Los Angeles, fondata da Walter Nicoletti, pluripremiato attore, regista e produttore. La statuetta è “il risultato di un lavoro meticoloso, di una visione chiara e di un programma di qualificazione che ha permesso alla pellicola di competere ad Hollywood e affermarsi sul palcoscenico più prestigioso del mondo. Abbiamo reso possibile ciò che per molti sembrava irraggiungibile: portare un corto a vincere l’Oscar”, ha affermato Nicoletti.

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni a Walter Nicoletti e alla sua Voce Spettacolo per il prestigioso traguardo raggiunto – ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – il successo di In the Shadow of the Cypress è motivo di grande orgoglio per Matera e per l’intera Basilicata, dimostrando ancora una volta come il nostro territorio sia capace di esprimere eccellenze nel panorama cinematografico internazionale”.

Complimenti sono arrivati anche dalla Lucana Film Commission che ha ricordato che il corto aveva vinto il “Marateale in short” 2024 prima di iniziare la sua corsa verso gli Oscar e dal direttore dell’APT Basilicata Margherita Sarli che vede nell’importante premio meritatamente conquistato una ulteriore e prestigiosa occasione di visibilità della Basilicata nel mondo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author