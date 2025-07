Basilicata: cresce la differenziata, oltre 28mila tonnellate in un anno

Nel 2024 in Basilicata sono state superate le 28.000 tonnellate di raccolta differenziata di carta e cartone, un dato in crescita del 2,3% rispetto all’anno precedente. Sono questi i numeri diffusi dal 30° Rapporto Annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, che si occupa del recupero e riciclo degli imballaggi in carta e cartone.

I dati raccontano di una regione che continua a fare passi avanti in questa specifica raccolta differenziata: +4% tra il 2022 e il 2023 e un ulteriore +2,3% nel 2024. Il dato pro-capite regionale – pari a 53,1 kg per abitante – seppur ancora distante dalla media nazionale che si attesta al 65,4 kg/ab, supera quella del Sud, isole comprese che è del 50,2 kg/ab. Il livello di intercettazione di carta e cartone sul totale dei rifiuti urbani è oltre il 14%, miglior performance tra le regioni del meridione; solo Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Piemonte fanno meglio. Volumi che in Basilicata possono ancora crescere ha spiegato il direttore Generale di Comieco, Carlo Montalbetti ma è fondamentale – ha aggiunto – migliorare anche la qualità: “un quarto della raccolta domestica infatti presenta troppe impurità, causando costi aggiuntivi e riducendo l’efficienza del riciclo”.

Nel dettaglio delle province lucane, Matera tra le due è la più virtuosa con un +6,5%, e quasi 12.000 tonnellate raccolte con un pro-capite con più di 62 kg, a Potenza raccolte invece oltre 16.000 tonnellate, con un procapite di 48 kg.

I numeri lucani si inseriscono in uno quadro genarle italiano dove sono state differenziate oltre 3,8 milioni di tonnellate di carta e cartone. Un risultato straordinario se si pensa che nel 1995 la raccolta nazionale si fermava a poco più di 500.000 tonnellate. In trent’anni, l’Italia ha aumentato la sua capacità di raccolta di quasi sette volte, superando gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author