8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Basilicata, cresce la capacità di acquisto della casa

Francesco Cutro 8 Settembre 2025
POTENZA – Cresce la capacità di acquisto della casa di proprietà tra le famiglie lucane: il dato rivelato dall’Istat è confermato anche dalla FIAIP Potenza.

