Basilicata, corso di formazione per tutela beni culturali in emergenza

La Basilicata, terra di straordinario patrimonio culturale, si trova spesso a dover affrontare il rischio di eventi calamitosi che minacciano la conservazione dei suoi beni. La tutela di questo patrimonio non è solo una questione di salvaguardia artistica, ma rappresenta un dovere per preservare la memoria collettiva e l’identità culturale del territorio.

Le esperienze del passato hanno dimostrato come l’impreparazione possa compromettere irrimediabilmente la protezione dei beni, rendendo indispensabile un’azione coordinata tra istituzioni, esperti e cittadini.

In questo contesto, l’Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura (MiC), ha organizzato un corso di formazione specifico sulla salvaguardia dei beni culturali in situazioni di emergenza. L’iniziativa, rivolta a funzionari delle pubbliche amministrazioni e volontari di protezione civile, si inserisce nelle linee guida del documento nazionale sui requisiti minimi per la formazione in questo ambito.

L’obiettivo è quello di garantire livelli adeguati di preparazione, diffondere conoscenze e procedure operative per una risposta tempestiva ed efficace in caso di emergenza. Il corso, strutturato in cinque moduli per un totale di 22 ore, si terrà domani, 28 febbraio, presso la Sala conferenze del Polo Bibliotecario di Potenza, in via Don Minozzi, a partire dalle 8.30. Tra le attività previste, una simulazione pratica di messa in sicurezza dei beni mobili, con esercitazioni su recupero, schedatura e imballaggio.

All’evento parteciperanno 50 funzionari del MiC, della Regione Basilicata e del Comune di Potenza, insieme a oltre 50 volontari di protezione civile. Il dirigente dell’Ufficio Protezione Civile regionale, Giovanni Di Bello, ha sottolineato l’importanza della formazione per tutti gli enti coinvolti: “Per la prima volta in Basilicata un corso di questo livello coinvolge esperti e istituzioni, rafforzando la consapevolezza sull’importanza della tutela dei beni culturali in emergenza”.

L’iniziativa è stata accolta con favore dall’assessore regionale Pasquale Pepe, che ha evidenziato come “i beni culturali siano un patrimonio inestimabile che va preservato non solo per il valore storico e artistico, ma anche come volano di sviluppo turistico per la Basilicata e le sue aree interne”.

Un passo concreto, dunque, per rafforzare la cultura della prevenzione e della salvaguardia del patrimonio culturale, affinché eventi calamitosi non si traducano in perdite irreparabili per la storia e l’identità del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author