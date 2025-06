Basilicata, contributi per libri di testo: Marrese denuncia ritardi e tagli

Il consigliere regionale Piero Marrese ha denunciato i ritardi e le decurtazioni nell’erogazione dei contributi regionali destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025. Nonostante sia ormai concluso e i Comuni abbiano trasmesso da tempo gli elenchi dei beneficiari agli uffici competenti della Regione Basilicata, moltissimi studenti aventi diritto non hanno ancora ricevuto alcun contributo.

Particolarmente critica la situazione degli alunni iscritti al triennio finale delle scuole superiori, che, secondo Marrese, non hanno percepito nemmeno un euro. “Già a novembre avevamo segnalato l’esclusione inspiegabile di questi studenti dai contributi, ottenendo poi il loro reinserimento”, ricorda.

Ma oltre ai ritardi, Marrese evidenzia una “improvvida decurtazione dei fondi: mentre nel precedente anno scolastico i rimborsi coprivano fino al 90,77% della spesa, quest’anno l’importo è sceso all’80,39% per le scuole secondarie di primo grado e per il biennio iniziale delle superiori, e addirittura al 54,87% per gli studenti del triennio conclusivo”.

Il consigliere imputa parte dei ritardi alla “grave inefficienza di alcuni uffici regionali, come la Direzione Sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, attualmente affidata a un direttore generale ad interim che ricopre contemporaneamente altri due incarichi di vertice”.

“È inconcepibile che si continui a trascurare il diritto allo studio per i ragazzi meno abbienti, proprio attraverso ritardi e tagli che colpiscono le famiglie in maggiore difficoltà”, ha concluso Marrese chiedendo alla Giunta regionale un intervento urgente per erogare i contributi e ripristinare pienamente il sostegno economico previsto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author