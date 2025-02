Basilicata, confermato obbligo under in Eccellenza e Promozione 2025/26

Il Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha ufficializzato la propria decisione in merito all’obbligatorietà dell’impiego dei giocatori under nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione. Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 91, è stato confermato che, per la stagione 2025/26, le squadre dovranno schierare in campo almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi e un altro nato dal 1° gennaio 2007 in poi.

La nota ufficiale del Comitato Regionale Basilicata

Nel comunicato, il Comitato Regionale Basilicata ha specificato che nelle gare ufficiali della stagione 2025/26, le squadre iscritte ai campionati di Eccellenza e Promozione dovranno rispettare l’obbligo di impiegare due calciatori appartenenti alle seguenti fasce di età:

Un giocatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi

Un giocatore nato dal 1° gennaio 2007 in poi

La regola prevede che tali calciatori debbano essere schierati sin dall’inizio della gara e rimanere in campo per tutta la durata dell’incontro, anche in caso di sostituzioni successive. Fanno eccezione solo le situazioni di espulsione o infortunio, qualora siano state già esaurite le sostituzioni consentite.

