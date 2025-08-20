20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Basilicata, carenza di sangue: l’appello dell’AVIS

Francesco Cutro 20 Agosto 2025
centered image

POTENZA – Per ovviare alla carenza di sangue e plasma, l’AVIS di Basilicata ha messo in campo 50 giornate di raccolta. Siamo stati a Potenza per capire la situazione.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza, salvano la vita ad un uomo che voleva suicidarsi: proposta di encomio a due poliziotti

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Genzano di Lucania: la miniatura del borgo un fiore all’occhiello

19 Agosto 2025 Michael Logrippo

Venosa: arrestato 47enne per maltrattamenti, droga e armi

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Palazzo S.G.: L’unica colonnina di ricarica per veicoli elettrici fuori servizio da un mese

19 Agosto 2025 Michael Logrippo

Potenza nei primi posti in Italia per multe commitate

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Melfi, Stellantis: il 25 agosto riparte la produzione

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Basilicata, carenza di sangue: l’appello dell’AVIS

20 Agosto 2025 Francesco Cutro

Meloni sceglie ancora la Puglia: vacanze top secret tra Valle d’Itria e Salento

20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Serie D, Barletta: nessuna conseguenza per Di Jeva

19 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

Metaponto, blitz di Forza Nuova alla moschea

19 Agosto 2025 Francesco Cutro