Basilicata: bonus gas, i conguagli salati svelano le criticità della misura

Giuseppe Cutro 9 Settembre 2025
Conguagli che arrivano anche a superare i mille euro. Il tema del bonus gas torna a far discutere in Basilicata soprattutto alla luce della richiesta di restituzione delle somme da parte delle compagnie; e si discute sull’effettiva efficacia della misura

Il bonus gas, pensato come incentivo per le famiglie lucane, si è concretizzato in uno sconto sulla molecola gas nelle bollette in virtù di un accordo con le compagnie petrolifere che estraggono idrocarburi in regione, una sorta di compensazione per lo sfruttamento delle risorse del territorio. Ma oggi alla luce di conguagli salati la misura sta mostrando tutte le sue criticità.

