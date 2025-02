Basilicata, Angelino attacca Bardi: “Toglie ai poveri per dare ai ricchi”

Giovanni Angelino, presidente dell’associazione Matera nel Cuore, attacca duramente il governo regionale guidato da Vito Bardi, accusandolo di favorire i privilegi della politica a scapito delle famiglie in difficoltà.

“Mi chiedo cosa ci faccia ancora Bardi alla guida della Regione Basilicata – dichiara Angelino –: un presidente dovrebbe migliorare le condizioni di vita di tutti i lucani, e invece continua ad aumentare i privilegi economici della politica”.

Al centro della polemica, l’aumento delle indennità per consiglieri e assessori regionali, con un incremento di circa 2.000 euro al mese. “Si tratta di cifre enormi con il presidente della giunta e il presidente del consiglio regionale che arrivano a percepire circa 10.000 euro mensili, seguiti dagli assessori e dai consiglieri con compensi superiori ai 9.000 euro”.

Angelino critica anche la scelta della giunta Bardi di non approvare la proposta di legge per la riduzione dei costi della politica, mentre ha sostenuto con forza quella per l’aumento delle indennità, approvata ad agosto scorso. “Non si può pensare solo a creare nuove poltrone da oltre 10.000 euro dimenticandosi dei lucani che non riescono neanche a mettere un pezzo di pane in tavola”.

Il presidente di Matera nel Cuore rilancia infine un ultimatum: “Se la maggioranza di centrodestra non accoglierà la proposta di riduzione dei costi della politica, tra 15 giorni organizzerò una conferenza stampa davanti alla Regione per denunciare ancora una volta questo governo ipocrita e assurdo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author